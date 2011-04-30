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Utgått

dockningsstation för iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Recensioner

Ljudtorn

Njut av bredare, uppslukande ljud med Philips dockningssystem DCM580. Torndesignen kan hantera iPhones/iPods, CD-skivor och USB-enheter. LivingSound-tekniken gör att ljudet distribueras jämnt i rummet så att ljudupplevelsen blir optimal.

Visa alla fördelar

med LivingSound för ett rikt, uppslukande stereoljud

Ljudtorn

Total uteffekt på 140 W RMS

Total uteffekt på 140 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

4.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer

4.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

70

Recensioner

30/04/2011

Danmark

Danmark

Kanon lyd og kvalitet ;-)

Købte dette anlæg da jeg søgte noget med tilslutning til iphone/ipod. Og er bestemt ikke blevet skuffet ;-) Den ka alt hva man kunne tænke sig.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM580 dockingstation til iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM580 dockingstation til iPod/iPhone

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone

25/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fab piece of kit!

Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone

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