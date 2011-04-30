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Utgått
DCM580/12
Ljudtorn
Njut av bredare, uppslukande ljud med Philips dockningssystem DCM580. Torndesignen kan hantera iPhones/iPods, CD-skivor och USB-enheter. LivingSound-tekniken gör att ljudet distribueras jämnt i rummet så att ljudupplevelsen blir optimal.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
4.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
3.9
av 5
70
Recensioner
Holm
30/04/2011
Danmark
Kanon lyd og kvalitet ;-)
Købte dette anlæg da jeg søgte noget med tilslutning til iphone/ipod. Og er bestemt ikke blevet skuffet ;-) Den ka alt hva man kunne tænke sig.
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Den här recensionen skrevs för DCM580 dockingstation til iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM580 dockingstation til iPod/iPhone
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
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Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone
erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
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Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM580 docking station for iPod/iPhone