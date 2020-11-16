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Utgått

USB-C till Lightning-kabel

DLC3104L/00

USB-C till Lightning-kabel

Anslut din iPhone till din Macbook för att synka musik, appar , foton, uppdateringar med mera. Laddar enheten när den är ansluten – och fungerar med din befintliga USB-C-vägg- eller billaddare. Det är en bra reservkabel att ha till hands!

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USB-C till Lightning-kabel

  • Synka och ladda

  • 1,2 m

Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare

Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.

USB typ C-anslutning för snabbladdning

USB typ C-anslutning för snabbladdning med dina senaste typ C-kompatibla enheter

En bra reserv- eller utbytesdel av Apple Lightning-kabel

En bra reserv- eller utbytesdel av Apple Lightning-kabel

Tekniska specifikationer

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