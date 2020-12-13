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Utgått
DLC3104T/00
3-i-1-kabel
Mikro-USB-, USB-C- och Lightning-kontakter i ett. Du behöver bara den här kabeln för alla dina mobila enheter.
Synka och ladda
1,2 m
Bär det med dig, ha det på skrivbordet eller byt ut ett stativ som du har tappat bort så att dy alltid kan ansluta och ladda när du behöver det.
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
En bra reserv- eller utbytesdel av Apple Lightning-kabel
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