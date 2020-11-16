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Utgått
DLC3106L/00
USB-C till Lightning-kabel
Anslut din iPhone till din Macbook för att synka musik, appar , foton, uppdateringar med mera. Laddar enheten när den är ansluten – och fungerar med din befintliga USB-C-vägg- eller billaddare. Det är en bra reservkabel att ha till hands!
Synka och ladda
2 m
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
USB typ C-anslutning för snabbladdning med dina senaste typ C-kompatibla enheter
En bra reserv- eller utbytesdel av Apple Lightning-kabel
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