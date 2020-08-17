Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
DLC3106T/00
3-i-1-kabel
Mikro-USB-, USB-C- och Lightning-kontakter i ett. Du behöver bara den här kabeln för alla dina mobila enheter.
Synka och ladda
2 m
En bra reserv- eller utbytesdel av Apple Lightning-kabel
Den medföljande 30 stift till USB-kabeln är oumbärlig när du ska synkronisera iPod-/iPhone-enheten med iTunes, eller ladda den via datorn eller en USB-laddare. Bär den med dig, ha den i skrivbordet eller ersätt den du tappat bort, så kan du alltid ansluta och ladda enheten när du behöver det.
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
Recensioner