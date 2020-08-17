Bra reservkabel att ha tillhands

Den medföljande 30 stift till USB-kabeln är oumbärlig när du ska synkronisera iPod-/iPhone-enheten med iTunes, eller ladda den via datorn eller en USB-laddare. Bär den med dig, ha den i skrivbordet eller ersätt den du tappat bort, så kan du alltid ansluta och ladda enheten när du behöver det.