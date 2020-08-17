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Utgått
DLC3106V/00
USB-A till Lightning-kabel
Anslut din iPhone till din Macbook för att synkronisera musik, program, foton, uppdateringar med mera. Laddar enheten när den är ansluten – och fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare. Det är en bra reservkabel att ha till hands!
Synka och ladda
2 m
En bra reserv- eller utbytesdel av Apple Lightning-kabel
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.
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