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Utgått

USB-C till USB-C

DLC3531C/00

Förstklassig USB-C till USB-C-kabel

Förstklassig 1 meter lång kabel för ökad flexibilitet medan du laddar USB-C-aktiverade enheter

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Förstklassig USB-C till USB-C-kabel

  • Synka och ladda

  • 1 m

  • Svart

Stöd för USB 2.0-dataöverföring

Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.

USB typ C-anslutning för snabbladdning

USB typ C-anslutning för snabbladdning med dina senaste typ C-kompatibla enheter

Flexibel och tålig kabeldesign

Kabeldesign med plasthölje för ökad hållbarhet och tålighet.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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