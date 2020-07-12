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Utgått
DLC5204L/00
Förstklassig flätad USB-C till Lightning-kabel
Du kommer att behöva den här USB-C till Lightning-kabeln för att få maximal effekt från den PD-aktiverade laddaren för din iPhone och iPad. Förstklassig 1,22 meter lång kabel för ökad flexibilitet.
Synka och ladda
1,2 meter
Svart flätad kabel
Strömförsörjning
Bär det med dig, ha det på skrivbordet eller byt ut ett stativ som du har tappat bort så att dy alltid kan ansluta och ladda när du behöver det.
Laddningskabeln har belastningstestats över 10 000 gånger avseende tuff användning
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
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