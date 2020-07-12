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Utgått
DLC5204V/00
Förstklassig flätad USB-A till Lightning-kabel
Anslut din iPhone till din Macbook för att synkronisera musik, program, foton, uppdateringar med mera. Ladda enheten när den är ansluten. Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare med USB-kontakt. Det är en bra reservkabel att ha till hands!
Synka och ladda
1,2 meter
Svart flätad kabel
Bär det med dig, ha det på skrivbordet eller byt ut ett stativ som du har tappat bort så att dy alltid kan ansluta och ladda när du behöver det.
Laddningskabeln har belastningstestats över 10 000 gånger avseende tuff användning
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
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