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Utgått

USB-A till Lightning

DLC5204V/00

Förstklassig flätad USB-A till Lightning-kabel

Anslut din iPhone till din Macbook för att synkronisera musik, program, foton, uppdateringar med mera. Ladda enheten när den är ansluten. Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare med USB-kontakt. Det är en bra reservkabel att ha till hands!

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Förstklassig flätad USB-A till Lightning-kabel

  • Synka och ladda

  • 1,2 meter

  • Svart flätad kabel

Bra reservkabel att ha tillhands

Bär det med dig, ha det på skrivbordet eller byt ut ett stativ som du har tappat bort så att dy alltid kan ansluta och ladda när du behöver det.

Belastningstestad över 10 000 gånger

Laddningskabeln har belastningstestats över 10 000 gånger avseende tuff användning

Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare

Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.

Tekniska specifikationer

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