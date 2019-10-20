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Utgått

USB-C till USB-C

DLC5206C/00

Förstklassig flätad USB-C till USB-C-kabel

Förstklassig 2 meter lång kabel för ökad flexibilitet medan du laddar USB-C-aktiverade enheter

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Förstklassig flätad USB-C till USB-C-kabel

  • Synka och ladda

  • 2 m

  • Svart flätad kabel

Extra lång kabel för enkel åtkomst och bekvämlighet

Ibland är en längre kabel precis vad du behöver för att få bättre åtkomst och ökad bekvämlighet

Belastningstestad över 10 000 gånger

Laddningskabeln har belastningstestats över 10 000 gånger avseende tuff användning

Stöd för USB 3.0-dataöverföring

Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.

Tekniska specifikationer

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