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Utgått
DLC5206C/00
Förstklassig flätad USB-C till USB-C-kabel
Förstklassig 2 meter lång kabel för ökad flexibilitet medan du laddar USB-C-aktiverade enheter
Synka och ladda
2 m
Svart flätad kabel
Ibland är en längre kabel precis vad du behöver för att få bättre åtkomst och ökad bekvämlighet
Laddningskabeln har belastningstestats över 10 000 gånger avseende tuff användning
Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.
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