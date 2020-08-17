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Utgått
DLC5206T/00
Förstklassig flätad 3-i-1-kabel.
Mikro-USB-, USB-C- och Lightning-kontakter i ett. Du behöver bara den här kabeln för alla dina mobila enheter.
Synka och ladda
2 meter
flätad kabel, svart
Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.
3-i-1-kabel: En kabel med 3 kontakter: Lightning, USB-C, mikro-USB till USB-A-kabel. Den här kabeln passar alla dina mobila tillbehör.
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