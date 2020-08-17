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Utgått

3-i-1-kabel: Lightning, USB-C, mikro-USB

DLC5206T/00

Förstklassig flätad 3-i-1-kabel.

Mikro-USB-, USB-C- och Lightning-kontakter i ett. Du behöver bara den här kabeln för alla dina mobila enheter.

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Förstklassig flätad 3-i-1-kabel.

  • Synka och ladda

  • 2 meter

  • flätad kabel, svart

Flexibel och tålig flätad kabeldesign

Stöd för USB 2.0-dataöverföring

Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.

3-i-1-kabel: Lightning, USB-C, mikro-USB

3-i-1-kabel: En kabel med 3 kontakter: Lightning, USB-C, mikro-USB till USB-A-kabel. Den här kabeln passar alla dina mobila tillbehör.

Tekniska specifikationer

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