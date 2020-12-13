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Utgått
DLC5206U/00
Förstklassig flätad USB-A till Micro-kabel
Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare med USB-mikrouttag. Det är en bra reservkabel att ha!
Synka och ladda
2 m
Svart flätad kabel
Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.
Ibland är en längre kabel precis vad du behöver för att få bättre åtkomst och ökad bekvämlighet
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