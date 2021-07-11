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Utgått
DLK3422NB/00
Magnetiskt bilfäste
Ger 360 graders justering med riktningsboll. Säkra fästet på bilen med den medföljande 3M-tejpen.
Magnetiskt sugfäste
Monteringssystemet kan roteras 360 grader, så du kan välja att placera enheten både lodrätt och vågrätt för bästa åtkomst i bilen.
Montera din iPod säkert i bilen med en flexibel, roterande vagga. Halsen är flexibel för bästa placering, medan den roterande vaggan gör enkel åtkomst och horisontell visning av iPod möjlig.
Fodralet har en löstagbar botten som gör att du snabbt och enkelt kan docka enheten samtidigt som den skyddas.
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