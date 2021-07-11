ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Foto av förpackningen

Utgått

Telefonfäste

DLK3423NB/00

Magnetiskt bilfäste

Ger 360 graders justering med riktningsboll. Säkra fästet på bilen med den medföljande 3M-tejpen.

Visa alla fördelar

Magnetiskt bilfäste

  • Magnetiskt sugfäste

Roterar 360 grader för enkel åtkomst

Monteringssystemet kan roteras 360 grader, så du kan välja att placera enheten både lodrätt och vågrätt för bästa åtkomst i bilen.

Säker bilmontering med en flexibel hals och roterande vagga

Montera din iPod säkert i bilen med en flexibel, roterande vagga. Halsen är flexibel för bästa placering, medan den roterande vaggan gör enkel åtkomst och horisontell visning av iPod möjlig.

Snabb och enkel att docka

Fodralet har en löstagbar botten som gör att du snabbt och enkelt kan docka enheten samtidigt som den skyddas.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.