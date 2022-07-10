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Utgått

Telefonfäste

DLK3425NB/00

Magnetiskt bilfäste

Den anpassningsbara riktningsbollen ger en justerbar upplevelse i 360 grader. Sätt fast fästet på bilens AC-fläktgaller. Den magnetiska ytan gör så att din iPhone (iPhone 12 eller 13 med magnetiskt fäste) sitter säkert i fästet

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För AC-fläktgaller

Magnetiskt bilfäste

  • Fläktgaller

  • Magnetiskt sugfäste

  • för iPhone 12- och 13-serien

Roterar 360 grader för enkel åtkomst

Monteringssystemet kan roteras 360 grader, så du kan välja att placera enheten både lodrätt och vågrätt för bästa åtkomst i bilen.

Snabb och enkel att docka

Fodralet har en löstagbar botten som gör att du snabbt och enkelt kan docka enheten samtidigt som den skyddas.

Prata handsfree med ett Bluetooth-headset

Placera din iPhone i monteringen i bilen, och prata handsfree i ditt Bluetooth-headset.

Tekniska specifikationer

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