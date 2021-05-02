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Utgått

Selfiepinne

DLK3605L/00

Enkel och smidig selfiepinne

Produktens stomme har ett skjutbart och indragbart handtag som enkelt kan göras om till ett stativ och en fjärrkontroll som kan tas bort från stommen. Justerbar vinkel och bredare synfält.

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Kontroll med en knapp

Enkel och smidig selfiepinne

Det justerbara vredet ger 360-gradig visningsvinkel

Det justerbara vredet ger 360-gradig visningsvinkel

Låser fast och frigör telefonen med bara ett tryck

Låser fast och frigör telefonen med bara ett tryck

Vikbar kontakt för optimal bärbarhet

Kontakten är utformad så att den kan vikas ihop när den inte används för att öka bärbarheten på resan.

Tekniska specifikationer

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