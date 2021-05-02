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Utgått
DLK3605L/00
Enkel och smidig selfiepinne
Produktens stomme har ett skjutbart och indragbart handtag som enkelt kan göras om till ett stativ och en fjärrkontroll som kan tas bort från stommen. Justerbar vinkel och bredare synfält.
Det justerbara vredet ger 360-gradig visningsvinkel
Låser fast och frigör telefonen med bara ett tryck
Kontakten är utformad så att den kan vikas ihop när den inte används för att öka bärbarheten på resan.
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