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Utgått

USB C-hubb

DLK5527C/00

USB-C 3.1-hubb som kan utökas till en minihubb med 4 portar

En mångsidig USB-C 3.1 som kan utökas till en hubb med fyra portar: inklusive tre USB-A 3.0, USB-C-laddningsportar,

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USB-C 3.1-hubb som kan utökas till en minihubb med 4 portar

  • USB 3.1 typ-C

  • USB 3.0

Stöd för USB 3.0-dataöverföring

Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.

Stöd för USB 2.0-dataöverföring

Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.

Kompatibel med USB 3.0 och lägre

Stöd för supersnabb USB 3.0-överföring på 5 Gbit/s, kompatibel med USB 2.0-överföringshastighet på 480 Mbit/s.

Tekniska specifikationer

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