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Utgått
DLK5527C/00
USB-C 3.1-hubb som kan utökas till en minihubb med 4 portar
En mångsidig USB-C 3.1 som kan utökas till en hubb med fyra portar: inklusive tre USB-A 3.0, USB-C-laddningsportar,
USB 3.1 typ-C
USB 3.0
Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.
Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.
Stöd för supersnabb USB 3.0-överföring på 5 Gbit/s, kompatibel med USB 2.0-överföringshastighet på 480 Mbit/s.
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