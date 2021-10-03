Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
DLK5528C/00
USB-C 3.1-hubb som kan utökas till en minihubb med 5 portar
En mångsidig USB-C 3.1 som kan utökas till 5 portar: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-uttag med en överföringshastighet på 5 Gbit/s. Typ-C max 100 W uteffekt. USB-A max 17 W uteffekt.
USB 3.1 typ-C
USB 3.0
PD3.0
Med flera USB-C- och USB-A-portar kan du utöka din MacBook/MacBook Pro eller andra USB-C-aktiverade enheter för att ansluta till alla USB-enheter du behöver medan du laddar via en USB-C-laddare.
HDMI är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom ingen konvertering till analoga signaler görs överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI.
Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.
Recensioner