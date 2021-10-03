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Utgått

USB C-hubb

DLK5528C/00

USB-C 3.1-hubb som kan utökas till en minihubb med 5 portar

En mångsidig USB-C 3.1 som kan utökas till 5 portar: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-uttag med en överföringshastighet på 5 Gbit/s. Typ-C max 100 W uteffekt. USB-A max 17 W uteffekt.

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USB-C 100 W uteffekt

USB-C 3.1-hubb som kan utökas till en minihubb med 5 portar

  • USB 3.1 typ-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Flera USB-C- och USB-A-portar

Med flera USB-C- och USB-A-portar kan du utöka din MacBook/MacBook Pro eller andra USB-C-aktiverade enheter för att ansluta till alla USB-enheter du behöver medan du laddar via en USB-C-laddare.

HDMI-utgång för digital HD-video och digitalt ljud

HDMI-utgång för digital HD-video och digitalt ljud

HDMI är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom ingen konvertering till analoga signaler görs överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI.

Stöd för USB 3.0-dataöverföring

Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.

Tekniska specifikationer

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