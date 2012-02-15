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Utgått

Soft sleeve

DLN1713/10

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Skydda din iPad

Vi har utformat det här fodralet i vadderad, tålig neopren som skyddar din iPad när du är ute och rör på dig. Använd det som en bärväska eller som ett extra skyddslager i väskan. Plånboksformatet skyddar iPad medan den vändbara utformningen gör den rolig.

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i ett vadderat, vändbart fodral

Skydda din iPad

  • till iPad

Vadderat neoprenfodral för ett mjukt men starkt skydd

Vadderat neoprenfodral för ett mjukt men starkt skydd

Fodralet är tillverkat av mjukt neopren, som är stretchigt men starkt, och ger ett extra lager vadderat skydd för enheten så att du kan bära den med dig tryggt förvissad om att den är skyddad.

Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Plånboksformat för säkerhet utan krångel

Plånboksformatet är utformat för att enheten ska hållas säker i väskan utan krångel med kardborreband eller blixtlås.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 750 kB
  • 30 November 2023

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