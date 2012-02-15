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Utgått
Skydda din iPad
Vi har utformat det här fodralet i vadderad, tålig neopren som skyddar din iPad när du är ute och rör på dig. Använd det som en bärväska eller som ett extra skyddslager i väskan. Plånboksformatet skyddar iPad medan den vändbara utformningen gör den rolig.
till iPad
Fodralet är tillverkat av mjukt neopren, som är stretchigt men starkt, och ger ett extra lager vadderat skydd för enheten så att du kan bära den med dig tryggt förvissad om att den är skyddad.
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.
Plånboksformatet är utformat för att enheten ska hållas säker i väskan utan krångel med kardborreband eller blixtlås.