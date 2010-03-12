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Utgått
DLN1714/10
Skydda din iPad med stil
Mjuk neopren tillsammans med lyxigt konstläder ger ett putsat, professionellt utseende. Det mjuka och tåliga konstlädret har ett vadderat foder – dubbelt skydd för glasskärmen utan onödigt omfång. Säker tillslutning i kuvertstil.
till iPad
Fodralet är tillverkat av mjukt neopren, som är stretchigt men starkt, och ger ett extra lager vadderat skydd för enheten så att du kan bära den med dig tryggt förvissad om att den är skyddad.
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.
Det mjuka, tåliga konstlädret har ett mjukt, vadderat foder, som ger dubbelt skydd för enheten utan onödigt omfång.