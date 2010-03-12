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Utgått

Slim sleeve

DLN1714/10

Skydda din iPad med stil

Mjuk neopren tillsammans med lyxigt konstläder ger ett putsat, professionellt utseende. Det mjuka och tåliga konstlädret har ett vadderat foder – dubbelt skydd för glasskärmen utan onödigt omfång. Säker tillslutning i kuvertstil.

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med ett slimmat fodral med dubbla lager

Skydda din iPad med stil

  • till iPad

Vadderat neoprenfodral för ett mjukt men starkt skydd

Vadderat neoprenfodral för ett mjukt men starkt skydd

Fodralet är tillverkat av mjukt neopren, som är stretchigt men starkt, och ger ett extra lager vadderat skydd för enheten så att du kan bära den med dig tryggt förvissad om att den är skyddad.

Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Tåligt konstläder med ett mjukt foder

Det mjuka, tåliga konstlädret har ett mjukt, vadderat foder, som ger dubbelt skydd för enheten utan onödigt omfång.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 528.8 kB
  • 19 November 2023

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