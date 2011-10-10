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Utgått

Skärmskydd

DLN1716/10

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Skydda din iPad-skärm

Använd en kristallklar film som skyddar din iPad multipekskärm i glas. Den är praktiskt taget osynlig men märkbart annorlunda. Vårt skärmskydd stör inte den revolutionerande IPS-skärmen så att du kan njuta av rena, klara, levande bilder från vilken vinkel som helst.

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med ett kristallklart skärmskydd

Skydda din iPad-skärm

  • Kristallklart

  • till iPad

Kristallklar film som ger ett osynligt skärmskydd

Den kristallklara filmen lägger till ett lager osynligt skydd mot repor och damm på skärmen. Den fästs statiskt, så den är enkel att montera och ta bort utan att det bildas klibbiga rester.

Utjämningskort för enkel applicering medföljer

Använd det medföljande utjämningskortet till att försiktigt ta bort alla luftbubblor som kan finnas under skyddsfilmen när du monterar den.

Fästs statiskt vilket gör montering och borttagning enkel

Eftersom skärmskyddet fästs statiskt är det enkelt att montera, flytta och ta bort utan att det bildas klibbiga rester på enhetens skärm.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 383.8 kB
  • 8 December 2023

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