Skydda din iPad-skärm

Använd en kristallklar film som skyddar din iPad multipekskärm i glas. Den är praktiskt taget osynlig men märkbart annorlunda. Vårt skärmskydd stör inte den revolutionerande IPS-skärmen så att du kan njuta av rena, klara, levande bilder från vilken vinkel som helst.