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Utgått
Skydda din iPad-skärm
Använd en kristallklar film som skyddar din iPad multipekskärm i glas. Den är praktiskt taget osynlig men märkbart annorlunda. Vårt skärmskydd stör inte den revolutionerande IPS-skärmen så att du kan njuta av rena, klara, levande bilder från vilken vinkel som helst.
Kristallklart
till iPad
Den kristallklara filmen lägger till ett lager osynligt skydd mot repor och damm på skärmen. Den fästs statiskt, så den är enkel att montera och ta bort utan att det bildas klibbiga rester.
Använd det medföljande utjämningskortet till att försiktigt ta bort alla luftbubblor som kan finnas under skyddsfilmen när du monterar den.
Eftersom skärmskyddet fästs statiskt är det enkelt att montera, flytta och ta bort utan att det bildas klibbiga rester på enhetens skärm.