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Utgått

Greppfodral

DLN1717/10

Fodral med design i relief för ett bekvämt grepp

Designad för ett bra grepp oavsett om den är i stående läge för läsning eller liggande för spel. Det gummerade fodralet skyddar hela din iPad - själva enheten, hörnen och framsidan. Den har också interna kanaler för dämpning av stötar

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hur du än håller i din iPad

Fodral med design i relief för ett bekvämt grepp

  • till iPad

Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp

Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar mot normalt slitage.

Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter

Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Alla iPad-funktioner samtidigt som du är skyddad

Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 329.9 kB
  • 3 December 2023

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