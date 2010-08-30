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Utgått
DLN1717/10
Fodral med design i relief för ett bekvämt grepp
Designad för ett bra grepp oavsett om den är i stående läge för läsning eller liggande för spel. Det gummerade fodralet skyddar hela din iPad - själva enheten, hörnen och framsidan. Den har också interna kanaler för dämpning av stötar
till iPad
Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar mot normalt slitage.
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.
Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.