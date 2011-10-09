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Utgått

Hybridfodral

DLN1718/10

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Skyddande och halkfritt grepp

Det gummerade fodralet skyddar hela din iPad: själva enheten, hörnen och framsidan och har ett kristallklart fönster så att du kan se din iPad. Du får ett bättre grepp samtidigt som du kan komma åt alla iPad-kontroller och dockningsanslutningen.

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i ett smidigt fodral

Skyddande och halkfritt grepp

  • till iPad

Silikon som skyddar och ger ett bättre grepp

Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar mot normalt slitage.

Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter

Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Alla iPad-funktioner samtidigt som du är skyddad

Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 684.7 kB
  • 19 November 2023

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