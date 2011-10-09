Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Skyddande och halkfritt grepp
Det gummerade fodralet skyddar hela din iPad: själva enheten, hörnen och framsidan och har ett kristallklart fönster så att du kan se din iPad. Du får ett bättre grepp samtidigt som du kan komma åt alla iPad-kontroller och dockningsanslutningen.
till iPad
Fodralet är tillverkat i mjukt silikon som ger dig ett bra grepp om spelaren samtidigt som det skyddar mot normalt slitage.
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.
Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.