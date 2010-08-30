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Utgått

Vadderat stafflifodral

DLN1720/10

Smart fodral med vadderad konstruktion

Det ultimata vad gäller skydd och funktioner - det här förstärkta fodralet har en vaddering som också fungerar som ett stativ i flera vinklar för handsfree-visning, stående eller liggande. Ett smidigt, inre fodral som kan tas bort för smidigt skydd när du är i farten.

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som förvandlas till ett tvåvägs stativ

Smart fodral med vadderad konstruktion

  • till iPad

Foder i mjukt material

Fodralets foder är tillverkat i ett mjukt material som skyddar enhetens yta när du bär den med dig.

Utsida i konstläder för stil och hållbarhet

Fodralet är gjort av ett snyggt och hållbart läderlikt material, så det skyddar din enhet med stil.

Ta bort det interna fodralet för en snabb lösning i farten

Eftersom ett tunt fodral är allt du behöver som skydd när du är i farten kan det inre fodralet tas bort för en snabb lösning som lätt får plats i din väska eller ryggsäck.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 455.1 kB
  • 5 December 2023

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