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Utgått
DLN1720/10
Smart fodral med vadderad konstruktion
Det ultimata vad gäller skydd och funktioner - det här förstärkta fodralet har en vaddering som också fungerar som ett stativ i flera vinklar för handsfree-visning, stående eller liggande. Ett smidigt, inre fodral som kan tas bort för smidigt skydd när du är i farten.
till iPad
Fodralets foder är tillverkat i ett mjukt material som skyddar enhetens yta när du bär den med dig.
Fodralet är gjort av ett snyggt och hållbart läderlikt material, så det skyddar din enhet med stil.
Eftersom ett tunt fodral är allt du behöver som skydd när du är i farten kan det inre fodralet tas bort för en snabb lösning som lätt får plats i din väska eller ryggsäck.