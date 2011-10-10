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Utgått

Folio-stativ

DLN1732/10

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Res stilfullt med din iPad

Res stilfullt med ett vadderad läderfodral i folioformat med ett förstärkt hölje och tillslutning som enkelt omvandlas till ett stativ för handsfree-visning. Inuti skyddas din iPad av ett mjukt foder och en inbyggd docka.

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med en folio som omvandlas till ett stativ

Res stilfullt med din iPad

  • till iPad

Fodral i folioformat

Fodralet i folioformat skyddar hela enheten, med ett skydd som är bekvämt och enkelt att öppna när du behöver den.

Utsida i konstläder för stil och hållbarhet

Fodralet är gjort av ett snyggt och hållbart läderlikt material, så det skyddar din enhet med stil.

Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 448.9 kB
  • 7 December 2023

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