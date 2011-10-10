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Utgått
Res stilfullt med din iPad
Res stilfullt med ett vadderad läderfodral i folioformat med ett förstärkt hölje och tillslutning som enkelt omvandlas till ett stativ för handsfree-visning. Inuti skyddas din iPad av ett mjukt foder och en inbyggd docka.
till iPad
Fodralet i folioformat skyddar hela enheten, med ett skydd som är bekvämt och enkelt att öppna när du behöver den.
Fodralet är gjort av ett snyggt och hållbart läderlikt material, så det skyddar din enhet med stil.
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.