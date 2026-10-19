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Utgått
DLN1757/10
Perfekt passform
Det här mjuka och böjliga fodralet har en "wrap-around"-design för övergripande iPad-skydd med enkelt grepp och perfekt passform. Genomskinligt ShockStopmaterial absorberar stötar och ger åtkomst till alla funktioner och portar.
för iPad 2
Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.