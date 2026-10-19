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Utgått

Mjukt fodral

DLN1757/10

Perfekt passform

Det här mjuka och böjliga fodralet har en "wrap-around"-design för övergripande iPad-skydd med enkelt grepp och perfekt passform. Genomskinligt ShockStop­material absorberar stötar och ger åtkomst till alla funktioner och portar.

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för skydd och bra grepp om din iPad

Perfekt passform

  • för iPad 2

Alla iPad-funktioner samtidigt som du är skyddad

Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.

Snabbt och enkelt skydd

Fodralet är gjort av ett tåligt material som är specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.

Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter

Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 416.7 kB
  • 21 July 2026

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