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Utgått
DLN1761/10
Förbättrat iPad-skydd
Använd fodralet med tre lager som en självständig bärväska för din iPad eller dra nytta av dess läckra design och låt den glida ned i väskan. Ett tåligt yttre lager, skumluftkuddar i mellanlagret och mjuk luddfri insida ger fullständigt iPad-skydd.
för iPad 2
Fodralet är utformat för att skydda din enhet – med stil.
Fodralet är utformat för att skydda med minsta möjliga volym - du kan lätt bära med dig enheten i din väska eller ryggsäck så att den är skyddad när du är i farten.
Bekväm och snygg design som passar överallt.