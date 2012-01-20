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Utgått

Fodral

DLN1761/10

4

| (1) Recension

Förbättrat iPad-skydd

Använd fodralet med tre lager som en självständig bärväska för din iPad eller dra nytta av dess läckra design och låt den glida ned i väskan. Ett tåligt yttre lager, skumluftkuddar i mellanlagret och mjuk luddfri insida ger fullständigt iPad-skydd.

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med tunn konstruktion i tre lager

Förbättrat iPad-skydd

  • för iPad 2

Enkel, snygg design

Fodralet är utformat för att skydda din enhet – med stil.

Smidig design som lätt får plats i väskan

Fodralet är utformat för att skydda med minsta möjliga volym - du kan lätt bära med dig enheten i din väska eller ryggsäck så att den är skyddad när du är i farten.

Bekväm och snygg design

Bekväm och snygg design som passar överallt.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 724.4 kB
  • 21 November 2023

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