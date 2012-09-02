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Utgått

Tunt fodral

DLN1762/10

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

iPad-fodral som är lätt att bära

Bär enkelt med dig din iPad överallt med vårt tunna fodral med tre lager. Designen med tunna lager har skumluftkuddar som dämpar stötar och gjuten konstruktion för extra styrka. Den luddfria insidan förebygger repor och rengör enheten.

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med tre skyddslager

iPad-fodral som är lätt att bära

  • för iPad 2

Enkel, snygg design

Fodralet är utformat för att skydda din enhet – med stil.

Smidig design som lätt får plats i väskan

Fodralet är utformat för att skydda med minsta möjliga volym - du kan lätt bära med dig enheten i din väska eller ryggsäck så att den är skyddad när du är i farten.

Bekväm och snygg design

Bekväm och snygg design som passar överallt.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 592.7 kB
  • 27 November 2023

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