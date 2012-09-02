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Utgått
iPad-fodral som är lätt att bära
Bär enkelt med dig din iPad överallt med vårt tunna fodral med tre lager. Designen med tunna lager har skumluftkuddar som dämpar stötar och gjuten konstruktion för extra styrka. Den luddfria insidan förebygger repor och rengör enheten.
för iPad 2
Fodralet är utformat för att skydda din enhet – med stil.
Fodralet är utformat för att skydda med minsta möjliga volym - du kan lätt bära med dig enheten i din väska eller ryggsäck så att den är skyddad när du är i farten.
Bekväm och snygg design som passar överallt.