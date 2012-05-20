ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Bild av en enda produkt
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto

Utgått

Mjukt fodral

DLN1771/10

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Perfekt passform

Det här mjuka och böjliga fodralet har en "wrap-around"-design för övergripande iPad-skydd med enkelt grepp och perfekt passform. Genomskinligt ShockStop­material absorberar stötar och ger åtkomst till alla funktioner och portar.

Visa alla fördelar

för skydd och bra grepp om din iPad

Perfekt passform

  • för iPad 2

Stötdämpande fodral som även ger ett bättre grepp

Fodralet är tillverkat av termoplastisk polyuretan, en högprestandaelast som ger både ett bättre grepp och är stötdämpande – allt i ett unikt fodral.

Omslutande skydd för enhetens hörn och ytterkanter

Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.

Alla iPad-funktioner samtidigt som du är skyddad

Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 426.9 kB
  • 4 December 2023

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.