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Utgått
Perfekt passform
Det här mjuka och böjliga fodralet har en "wrap-around"-design för övergripande iPad-skydd med enkelt grepp och perfekt passform. Genomskinligt ShockStopmaterial absorberar stötar och ger åtkomst till alla funktioner och portar.
för iPad 2
Fodralet är tillverkat av termoplastisk polyuretan, en högprestandaelast som ger både ett bättre grepp och är stötdämpande – allt i ett unikt fodral.
Fodralet omsluter baksidan och framsidan, vilket skyddar enhetens hörn och ytterkanter.
Njut av alla iPad-funktioner samtidigt som enheten är skyddad inuti fodralet - öppningar för strömbrytare/insomningsknapp, dockanslutning och högtalare.