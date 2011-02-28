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Utgått
DLN1774/10
Ultratunt fodral
Det här tunna fodralet med hårt skal är både kraftigt och lätt och ger ett hållbart iPad-skydd som är enkelt att bära när du är i farten. Hård plast skyddar enhetens baksida och kanter, samtidigt som du kommer åt alla funktioner.
för iPad 2
Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt komma åt samtliga kontroller och dockningsanslutningen så att du kan använda enheten även när den ligger i fodralet.
Det här hårda fodralet är tillverkat i motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både kraftfullt och genomskinligt skydd för din enhet.
Fodralet är gjort av ett tåligt material som är specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.