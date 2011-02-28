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Utgått

Hårt skalfodral

DLN1774/10

Ultratunt fodral

Det här tunna fodralet med hårt skal är både kraftigt och lätt och ger ett hållbart iPad-skydd som är enkelt att bära när du är i farten. Hård plast skyddar enhetens baksida och kanter, samtidigt som du kommer åt alla funktioner.

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för strömlinjeformat skydd

Ultratunt fodral

  • för iPad 2

Tillgång till samtliga kontroller och dockningsanslutningen

Tack vare öppningarna på det här fodralet kan du lätt komma åt samtliga kontroller och dockningsanslutningen så att du kan använda enheten även när den ligger i fodralet.

Kristallklart fodral i polykarbonat

Det här hårda fodralet är tillverkat i motståndskraftigt polykarbonat och utgör ett både kraftfullt och genomskinligt skydd för din enhet.

Snabbt och enkelt skydd

Fodralet är gjort av ett tåligt material som är specialanpassat för enheten. Fodralet går snabbt och lätt att sätta på och ger enheten ett skyddande lager.

Tekniska specifikationer

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