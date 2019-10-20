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Utgått

Billaddare

DLP2520/00

Dubbel USB-billaddare

Ladda snabbt mobiltelefonen och surfplattan samtidigt för att få maximal laddning i bilen på kort tid. Smart skydd förhindrar att din värdefulla enhet skadas. Totalt 3,1 A med maximal uteffekt på 15,5 W.

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Maximalt 15,5 W uteffekt

Dubbel USB-billaddare

  • 2 USB-laddningsportar

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

Ladda från 12 V-uttaget i bilen

Du kan ansluta den kompakta laddaren till bilens 12 V-uttag och enkelt och bekvämt ladda enheten under resan.

Kompatibel med surfplattor, smartphones och de flesta USB-enheter

Tekniska specifikationer

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