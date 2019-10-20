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Utgått
DLP2521C/00
Billaddare 1C- och 1A-portar
Ladda dina senaste enheter från USB-C-porten med stöd för PD för att optimera laddningsströmmen och minimera laddningstiden. Du kan även använda USB-A-porten för att ladda dina andra enheter samtidigt. 1 meter C till C-kabel medföljer.
USB A- och USB C-laddningsportar
Strömförsörjning
Metallhölje
2 USB-portar laddar två enheter samtidigt
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
USB-C är den senaste laddningskontakten som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, kameror för utomhusbruk och surfplattor. PD (effektleverans) är den USB-standard för effektleverans som definierar standarden för effektleverans på 15 W, 27 W, 45 W och upp till 100 W.
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