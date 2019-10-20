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Utgått

Billaddare

DLP2521L/00

Billaddare 1C- och 1A-portar

Ladda din senaste iPhone från USB-C-porten med stöd för PD för att optimera laddningsströmmen och minimera laddningstiden. Du kan även använda USB-A-porten för att ladda dina andra enheter samtidigt. 1 meter C till Lightning-kabel medföljer.

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36 W uteffekt med effektleverans (PD)

Billaddare 1C- och 1A-portar

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • Strömförsörjning

  • Metallhölje

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

USB-C-port med stöd för effektleverans (PD)

USB-C är den senaste laddningskontakten som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, kameror för utomhusbruk och surfplattor. PD (effektleverans) är den USB-standard för effektleverans som definierar standarden för effektleverans på 15 W, 27 W, 45 W och upp till 100 W.

Tekniska specifikationer

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