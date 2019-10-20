USB-C-port med stöd för effektleverans (PD)

USB-C är den senaste laddningskontakten som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, kameror för utomhusbruk och surfplattor. PD (effektleverans) är den USB-standard för effektleverans som definierar standarden för effektleverans på 15 W, 27 W, 45 W och upp till 100 W.