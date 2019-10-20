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Utgått
DLP2621T/00
Reseväggladdare 1C- och 1A-portar
Perfekt att ha med på resor tack vare fyra utbytbara kontakter och ett fodral. Ladda de senaste enheterna från USB-C-porten med stöd för PD för att optimera laddningsströmmen och minimera laddningstiden. Du kan även använda USB-A-porten för att ladda dina andra enheter samtidigt.
30 W uteffekt
Strömförsörjning
2 USB-portar laddar två enheter samtidigt
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
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