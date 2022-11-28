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DLP2682CW/00
Väggladdare med 2 USB-C och USB-A-port
Ladda din laptop och dina senaste enheter från en USB-C-port. Stöd för PD3.0- och QC 4+-laddningsmoduler för att minimera laddningstiden. USB-A-porten laddar din andra enheter samtidigt. Tillgänglig med löstagbara EU-, UK- och AU-kontakter.
USB A- och USB C-laddningsportar
Strömförsörjning
QC 4+
PPS
USB-C är den senaste laddningskontaktstandarden som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, kameror och surfplattor. PD (Power Delivery, strömförsörjning) är USB-standarden för strömförsörjning för mer ström och snabb laddning.
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
Väggladdare som använder GaN-teknik (galliumnitrid) använder mindre elektriska komponenter med bättre värmeprestanda. De kompakta laddarna kan ge mer effekt med snabbare laddningstider. Den ökade effekten kan leverera ström till moderna laptoppar med USB-C-anslutning.
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