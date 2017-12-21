ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

USB Power bank

DLP3602U/10

3.2

| (10) Recensioner

Ladda flera gånger när du är i farten

Strömförsörjning var du än befinner dig – med batteripaketet får du extra ström som motsvarar mer än en full laddning. Tack vare 2 USB-portar kan du ladda två enheter samtidigt. Ultrasnabb laddning med totalt 2,1 A.

Visa alla fördelar

med ett bärbart reservströmpaket

Ladda flera gånger när du är i farten

  • Universell

Snabbladdning för 5 V/2,1 A

Strömindikatorlampa så att du snabbt ser status

Lysdioden visas när du trycker på en knapp så att du ser batteriets strömstatus.

Ladda dina enheter flera gånger när du är i farten

Den här bärbara strömkällan ger dig extra ström för mer än två fullständiga laddningar när du är i farten. Ta med den på resan så har du reservström när du behöver.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 307.1 kB
  • 20 July 2026

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.