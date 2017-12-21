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Utgått
DLP3602U/10
Ladda flera gånger när du är i farten
Strömförsörjning var du än befinner dig – med batteripaketet får du extra ström som motsvarar mer än en full laddning. Tack vare 2 USB-portar kan du ladda två enheter samtidigt. Ultrasnabb laddning med totalt 2,1 A.
Universell
Lysdioden visas när du trycker på en knapp så att du ser batteriets strömstatus.
Den här bärbara strömkällan ger dig extra ström för mer än två fullständiga laddningar när du är i farten. Ta med den på resan så har du reservström när du behöver.