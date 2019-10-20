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Utgått
DLP5750/00
Mångsidigt USB-batteri
Ultratunt, säkert litiumpolymerbatteri med en kapacitet på 5 000 mAh. Inget mer krångel när mobiltelefonen har slut på batteri. Dubbel USB gör att du kan ladda två enheter samtidigt.
5 000 mAh
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
2 USB-portar laddar två enheter samtidigt
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