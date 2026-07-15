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DLP7721C/00
20 000 mAh
3 USB-laddningsportar
QC 3.0 och PD 3.0
PPS
3 USB-portar för att ladda tre enheter samtidigt
Utrustad med USB-C (strömförsörjning) PD 20 W snabbladdningsport.
Snabbladdningsteknik (QC) ger snabbare laddning genom att öka spänning och ström. Det använder snabbladdningsprotokollet för att optimera laddningshastigheten för kompatibla enheter, vilket minskar laddningstiden
3.2
av 5
5
Recensioner
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Verifierad köpare
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Den här recensionen skrevs för DLP7721C Batterie externe USB
Den här recensionen skrevs för DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Verifierad köpare
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Fördelar
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Nackdelar
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank