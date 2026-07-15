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USB Power bank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Recensioner
Kraftfull powerbank
Kraftfull kapacitet på 20 000 mAh med säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. Snabbladda enheten med USB-C PD 3.0, maximal uteffekt på 20 W eller USB-A-port med QC 3.0, maximal uteffekt på 18 W.
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med ett bärbart reservströmpaket

Kraftfull powerbank

  • 20 000 mAh

  • 3 USB-laddningsportar

  • QC 3.0 och PD 3.0

  • PPS

3 USB-portar laddar tre enheter samtidigt

3 USB-portar för att ladda tre enheter samtidigt

USB-C PD 20 W laddningsport

Utrustad med USB-C (strömförsörjning) PD 20 W snabbladdningsport.

USB-A med QC-snabbladdning

Snabbladdningsteknik (QC) ger snabbare laddning genom att öka spänning och ström. Det använder snabbladdningsprotokollet för att optimera laddningshastigheten för kompatibla enheter, vilket minskar laddningstiden

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

5

Recensioner

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Verifierad köpare

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Den här recensionen skrevs för DLP7721C Batterie externe USB

Den här recensionen skrevs för DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Verifierad köpare

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Fördelar

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Nackdelar

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DLP7721C USB-Powerbank

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