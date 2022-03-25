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Utgått
DLP7721N/00
Tunn och kraftfull batteribank
Strömförsörjning var och när du behöver det – extra ström för upp till mer än en full laddning. Med två USB-portar kan du ladda två enheter samtidigt. Stor kapacitet på 20 000 mAh för att ladda telefonen helt flera gånger. Den kan även ladda surfplattor.
20 000 mAh
Dubbel USB
Litiumpolymerbatteri
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
Den medföljande mikro-USB till USB 2.0-kabeln är avsedd för användning med mobiltelefoner, digitalkameror och andra bärbara enheter med mikro-USB-anslutning. Bär den med dig, ha den bredvid skrivbordet eller byt ut en kabel du förlorat så att du alltid kan ansluta och ladda när du vill.
Den här bärbara strömkällan ger dig extra ström för mer än två fullständiga laddningar när du är i farten. Ta med den på resan så har du reservström när du behöver.
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