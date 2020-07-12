ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av förpackningen

Utgått

USB Power bank

DLP8720N/00

Tunn och kraftfull batteribank

Strömförsörjning var och när du behöver det – extra ström för upp till mer än en full laddning. Med två USB-portar kan du ladda två enheter samtidigt. Stor kapacitet på 20 000 mAh för att ladda telefonen helt flera gånger. Den kan även ladda surfplattor.

Visa alla fördelar

med ett bärbart reservströmpaket

Tunn och kraftfull batteribank

  • 20 000 mAh

  • Dubbel USB

  • Litiumpolymerbatteri

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

Mikro-USB-kabel för anslutning och laddning medföljer

Den medföljande mikro-USB till USB 2.0-kabeln är avsedd för användning med mobiltelefoner, digitalkameror och andra bärbara enheter med mikro-USB-anslutning. Bär den med dig, ha den bredvid skrivbordet eller byt ut en kabel du förlorat så att du alltid kan ansluta och ladda när du vill.

Ladda dina enheter flera gånger när du är i farten

Den här bärbara strömkällan ger dig extra ström för mer än två fullständiga laddningar när du är i farten. Ta med den på resan så har du reservström när du behöver.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.