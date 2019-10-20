Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
DLP8752NC/00
Lyssna på musik och få ström när du är på språng
Lyssna på musik överallt och få ström när du är på språng. Batteribanken på 5 000 mAh har en Bluetooth-högtalare integrerad. Ta den med dig och få igång festen!
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
Det tåliga lätta materialet och designen innebär att du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.
Recensioner