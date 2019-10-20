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Utgått

USB Power bank

DLP8752NC/00

Lyssna på musik och få ström när du är på språng

Lyssna på musik överallt och få ström när du är på språng. Batteribanken på 5 000 mAh har en Bluetooth-högtalare integrerad. Ta den med dig och få igång festen!

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Hybridbatteribank och bärbar högtalare

Lyssna på musik och få ström när du är på språng

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

BT v 4.1

Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill

Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill

Det tåliga lätta materialet och designen innebär att du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Tekniska specifikationer

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