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Utgått

dockningshögtalare

DS1150/11

2.9

| (60) Recensioner

Ljud som passar ditt hem

Den här kompakta dockningshögtalaren DS1150/11 ger ett överraskande rikt ljud och synkroniseras automatiskt med klockinställningarna i din iPod/iPhone. Njut av ett inställbart nattljus och det bekväma med att ladda en andra mobilenhet via USB.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • med 30-stiftskontakt

  • för iPod/iPhone

  • USB-port för uppladdning

  • 6 W

Nattlampa med mjukt ljus

Ladda en andra mobil enhet via USB

Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

60

Recensioner

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

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Den här recensionen skrevs för DS1150 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 altavoz base

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 docking-luidspreker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 Dockingstation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1150 Dockingstation

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