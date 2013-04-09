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Utgått

dockningshögtalare med Bluetooth®

DS3500/12

4

| (27) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Kör trådlöst med Bluetooth-strömning och få ut mer av dina musik-, spel- och videoupplevelser med Philips DS3500/12 dockningshögtalare. Anslut din iPod/iPhone/iPad med datorn via USB. Anslut till elnätet eller använd batterier.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • för iPod/iPhone/iPad

  • Batteri-/nätdriven

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

27

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent Product

First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®

07/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent Product

Very good but it needs a bit improvement on the base system.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Universal Dock for iPhone and iPad!

I have used this dock with an iPhone 3GS & 4 as well as an iPad 1 & 3. It has recognised them all, charged them all and the music has streamed either directly or via Bluetooth from all of them faultlessly. In addition, we have even popped in some batteries, unplugged from the mains and moved it out into the garden on sunny days. The ease of use and sound quality is more than adequate for the average joe looking for a great music dock that works with a variety of Apple products. The connector is also well pronounced with a supporting plate (to support the iPads added weight) meaning it accepted all of our devices still in their cases. Not something possible with some other docks.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®

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