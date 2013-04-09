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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Kör trådlöst med Bluetooth-strömning och få ut mer av dina musik-, spel- och videoupplevelser med Philips DS3500/12 dockningshögtalare. Anslut din iPod/iPhone/iPad med datorn via USB. Anslut till elnätet eller använd batterier.
för iPod/iPhone/iPad
Batteri-/nätdriven
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
4.0
av 5
27
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Brooksy
09/04/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent Product
First class product. Very impressed with the sound. Easy to use and well worth the money.
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Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Youngerphaze360
07/03/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent Product
Very good but it needs a bit improvement on the base system.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Robbybox
24/07/2012
United Kingdom
Great Universal Dock for iPhone and iPad!
I have used this dock with an iPhone 3GS & 4 as well as an iPad 1 & 3. It has recognised them all, charged them all and the music has streamed either directly or via Bluetooth from all of them faultlessly. In addition, we have even popped in some batteries, unplugged from the mains and moved it out into the garden on sunny days. The ease of use and sound quality is more than adequate for the average joe looking for a great music dock that works with a variety of Apple products. The connector is also well pronounced with a supporting plate (to support the iPads added weight) meaning it accepted all of our devices still in their cases. Not something possible with some other docks.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3500 docking speaker with Bluetooth®