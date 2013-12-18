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Utgått
Perfekt att ha med på resan
Dockningshögtalaren DS7580 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Den har en kompakt form men ett mäktigt ljud och är därför perfekt när du är på resande fot. Laddningsbart batteri och ett fodral medföljer också.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
10 W, laddningsbart batteri
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7580 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7580 altavoz base
lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Den här recensionen skrevs för DS7580 Station d'accueil
Den här recensionen skrevs för DS7580 Station d'accueil