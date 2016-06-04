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Utgått
Perfekt att ha med på resan
Dockningshögtalaren Fidelio DS7700/10 är kompakt och bärbar men ingen lättviktare när det gäller prestanda. Den är utformad för att ha med på resan och ger ett förvånansvärt kraftfullt ljud från din iPod/iPhone – så att du kan njuta av musik var du än befinner dig.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
4.3
av 5
45
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
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Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker
Cuevas55
16/09/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Docking Speaker
A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker
Patrick53
24/07/2012
United Kingdom
Compact, well built good battery life
Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.
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Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker