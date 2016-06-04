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Utgått

dockningshögtalare

DS7700/10

4.3

| (45) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Perfekt att ha med på resan

Dockningshögtalaren Fidelio DS7700/10 är kompakt och bärbar men ingen lättviktare när det gäller prestanda. Den är utformad för att ha med på resan och ger ett förvånansvärt kraftfullt ljud från din iPod/iPhone – så att du kan njuta av musik var du än befinner dig.

Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Perfekt att ha med på resan

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Robust aluminiumfinish och skyddsfodral för ett heltäckande skydd

Elegant, tunn och kompakt design – passar i alla portföljer

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

45

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker

16/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Docking Speaker

A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact, well built good battery life

Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS7700 docking speaker

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