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Utgått
DS8300/10
Fyll hemmet med otroligt, trådlöst ljud
Med DS8300-dockningshögtalaren får du enastående ljud från din iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten. Få bättre upplevelser av musik, spel och video nu. Med Bluetooth-strömning kan du njuta av bra ljud oavsett var i rummet du befinner dig.
Bluetooth®
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
30 W
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
3.3
av 5
4
Recensioner
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Fördelar
Great sound and bass
Nackdelar
Not built to last
Den här recensionen skrevs för DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Datum för användning 2017-11-25
Den här recensionen skrevs för DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Datum för användning 2017-11-25