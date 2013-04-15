Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.