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Utgått
DS8400/10
Fyll hemmet med otroligt, trådlöst ljud
Med DS8400-dockningshögtalaren får du enastående ljud från din iPod/iPhone/iPad via Lightning-anslutningen. Få bättre upplevelser av musik, spel och video nu. Med Bluetooth-strömning och det laddningsbara batteriet kan du njuta av bra, trådlöst ljud oavsett var i rummet du befinner dig.
Bluetooth®
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
30 W, laddningsbart batteri
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.
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