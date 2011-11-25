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Utgått
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Den här Fidelio DS9/10-dockningshögtalaren från Philips står i en klass för sig, med oslagbar design och ljudkvalitet. Musik från iPod Touch, iPhone och iPad återges med hög kvalitet, tack vare att naturträ och förstklassiga komponenter används.
för iPod/iPhone/iPad
Det här är en tvåvägars högkvalitetshögtalare med en mjuk dome-tweeter. Dome-tweeters introducerades av Philips i början av 1960-talet och har blivit favoritlösningen för Hi-Fi-högtalarlådor de senaste 50 åren. Mjuka dome-tweeters ger detaljerat och naturtroget ljud utan hårdhet eller distorsion, och återspeglar inspelningarnas klara ljud.
Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.
De flesta dockningshögtalare använder den analoga utsignalen från din iPod, iPhone eller iPad, och omvandlar det sedan tillbaka i digital form, vilket resulterar i en del ytterligare ljud och minskade detaljer. Genom att använda spelarens digitala utgång bibehåller högtalaren musiksignalens integritet, vilket ger högre signalljud och upplösning.
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4.8
av 5
20
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Sawers
25/11/2011
Danmark
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking-højttaler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking-højttaler
Malcs41
24/07/2012
United Kingdom
Best sounding IPhone Dock ever..
Having had a range of docks from Bose to B&W I looked for something to use in the bedroom, so good sound but not loud enough to wake the neighbours. I test drove one of these that my friend had. The sound and composure is nothing short of astounding. The curving lines blend in well.. It has an almost organic presence. I have always bought Philips and I shall continue to do so if they keep coming up with new innovative products like the Fidelio DS9.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking speaker
NOesPAISparaTONTOS
18/12/2013
España
Me encanta
Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS9 Altavoz base Primo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS9 Altavoz base Primo