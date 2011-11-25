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Utgått

Philips FidelioPrimo-dockningshögtalare

DS9/10

4.8

| (20) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Upplev äkta naturtrohet

Den här Fidelio DS9/10-dockningshögtalaren från Philips står i en klass för sig, med oslagbar design och ljudkvalitet. Musik från iPod Touch, iPhone och iPad återges med hög kvalitet, tack vare att naturträ och förstklassiga komponenter används.

Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Upplev äkta naturtrohet

  • för iPod/iPhone/iPad

Mjuk dome-tweeter för detaljerat och naturligt ljud

Det här är en tvåvägars högkvalitetshögtalare med en mjuk dome-tweeter. Dome-tweeters introducerades av Philips i början av 1960-talet och har blivit favoritlösningen för Hi-Fi-högtalarlådor de senaste 50 åren. Mjuka dome-tweeters ger detaljerat och naturtroget ljud utan hårdhet eller distorsion, och återspeglar inspelningarnas klara ljud.

SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud

SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud

Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Ren digital bearbetning för rena signaler genom ljudkedjan

Ren digital bearbetning för rena signaler genom ljudkedjan

De flesta dockningshögtalare använder den analoga utsignalen från din iPod, iPhone eller iPad, och omvandlar det sedan tillbaka i digital form, vilket resulterar i en del ytterligare ljud och minskade detaljer. Genom att använda spelarens digitala utgång bibehåller högtalaren musiksignalens integritet, vilket ger högre signalljud och upplösning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

20

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

25/11/2011

Danmark

Danmark

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking-højttaler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking-højttaler

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best sounding IPhone Dock ever..

Having had a range of docks from Bose to B&W I looked for something to use in the bedroom, so good sound but not loud enough to wake the neighbours. I test drove one of these that my friend had. The sound and composure is nothing short of astounding. The curving lines blend in well.. It has an almost organic presence. I have always bought Philips and I shall continue to do so if they keep coming up with new innovative products like the Fidelio DS9.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS9 Primo docking speaker

18/12/2013

España

España

Me encanta

Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS9 Altavoz base Primo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS9 Altavoz base Primo

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