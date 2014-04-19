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Utgått
DTM3155/12
Ljud som passar ditt hem
Philips mikromusiksystem kan användas med iPhone 5 med Lightning-anslutning och ger med sin wOOx-teknik detaljrik musik och kraftfull bas – och dessutom trådlös musikströmning via Bluetooth.
Bluetooth® aptX
med Lightning-kontakt
USB, CD, FM
Max 50 W, bashögtalare
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.
3.7
av 5
3
Recensioner
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DTM3155 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microsistema de música
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microchaîne
Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microchaîne