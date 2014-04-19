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Utgått

Mikromusiksystem

DTM3155/12

3.7

| (3) Recensioner

Ljud som passar ditt hem

Philips mikromusiksystem kan användas med iPhone 5 med Lightning-anslutning och ger med sin wOOx-teknik detaljrik musik och kraftfull bas – och dessutom trådlös musikströmning via Bluetooth.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • Bluetooth® aptX

  • med Lightning-kontakt

  • USB, CD, FM

  • Max 50 W, bashögtalare

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx™-högtalare för djup och kraftfull bas

wOOx-tekniken är ett revolutionerande högtalarkoncept för att höra och uppleva en verkligt djup bas som är fylligare än i andra ljudsystem. Speciella högtalarelement arbetar i harmoni med wOOx-baselementen och den exakta samklangen mellan huvudelementet och diskantelementet leder till mjuka övergångar från låga/medelhöga frekvenser till höga. En dubbelfjädrande och helt symmetrisk sandwich-konstruktion ger en låg och exakt bas utan märkbar distorsion. wOOx-högtalarna ger dig en exceptionell djup och dynamisk bas genom att högtalarlådans hela volym utnyttjas för att förstärka musikintrycket.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

3

Recensioner

3
1

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM3155 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM3155 Mini Stereoanlage

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microsistema de música

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microsistema de música

05/02/2014

France

France

impossibilité d'une utilisation correcte

L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!

Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microchaîne

Den här recensionen skrevs för DTM3155 Microchaîne

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